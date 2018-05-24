РПЦ предложила установить в Кирове памятник царской семье
Вятская Епархия выступила с предложением установить в Кирове памятник семье Николая II. Монумент может появиться на Набережной Грина.
Начальник управления культуры Кирова Марина Исупова пояснила, что представители РПЦ намерены самостоятельно установить памятник. Его предлагается разместить возле веерной лестницы, передает newsler.ru.
Исупова подчеркнула, что автором памятника является Ирина Макарова из Москвы, она дала согласие на установку копии в Кирове. Подлинник памятника находится в Дивеево Нижегородской области.
Депутаты Кировской гордумы рассмотрят вопрос об установке памятника 30 мая.ОбществоИнфраструктураКультура Кировская область
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