Тренер сборной Туниса: «ЧМ-2018 в России один из лучших в истории»

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул после матча ЧМ-2018 с Англией заявил, что турнир в России можно считать одним из лучших в истории.

«Качество поля? Оно великолепное. То же касается и общей организации, а также организации безопасности. Я, например, был на предыдущем чемпионате мира и думаю, что нынешний турнир можно считать одним из лучших в истории», — сказал Маалуп.

Напомним, вчера сборная Туниса в матче на стадионе в Волгограде уступила команде Англии со счетом 1:2. В составе англичан дублем отличился капитан Харри Кейн.