Англия обыграла Тунис со счетом 2:1

Сборная Англии обыграла команду Туниса со счетом 2:1. Матч в рамках ЧМ-2018 прошел в Волгограде.

В составе англичан дублем отличился капитан Харри Кейн. В команде соперника единственный гол забил полузащитник Фержани Сасси.



Также сегодня сборная Бельгии разгромила панамцев в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 3:0.

Подробнее о чемпионате мира по футболу в 2018 году читайте в сюжете «Реального времени».