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Англия обыграла Тунис со счетом 2:1

22:57, 18.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Англия обыграла Тунис со счетом 2:1
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сборная Англии обыграла команду Туниса со счетом 2:1. Матч в рамках ЧМ-2018 прошел в Волгограде.

В составе англичан дублем отличился капитан Харри Кейн. В команде соперника единственный гол забил полузащитник Фержани Сасси.

Также сегодня сборная Бельгии разгромила панамцев в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 3:0.

Подробнее о чемпионате мира по футболу в 2018 году читайте в сюжете «Реального времени».

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