Александр Ляхов перешел в «Салават Юлаев»

19-летний игрок тольяттинской школы хоккея Александр Ляхов переходит в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В прошлом сезоне защитник выступал за «Ладью» из МХЛ и в 58 матчах набрал 13 (5+8) очков. В составе сборной России на молодежном международном турнире «Кубок Черного моря», Александр Ляхов провел три игры и забросил одну шайбу. Трудовое соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Напомним, что ранее хоккейный клуб «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Энвером Лисиным, а также расстался с вратарем Иваном Налимовым.

