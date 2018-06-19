Google вложит $550 миллионов в конкурента AliExpress

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Компания Google вложит $550 млн в китайский интернет-магазин конкурента AliExpress — JD.com.

Предполагается, что Google купит 27,1 млн акций компании класса А по $20,29 за каждую. По словам представителя JD.com, это эквивалентно доле менее 1%. Компании такая покупка поможет выйти за пределы рынка Китая и Юго-Восточной Азии, сообщает Reuters.



Отмечается, что одним из инвесторов компании является китайский интернет-гигант Tencent — главный конкурент Alibaba Group.

Ранее стало известно, что маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка получил название «Беру». Официальный запуск запланирован на осень 2018 года.