Трамп согласился официально закончить Корейскую войну в обмен на денуклеаризацию КНДР

Президент США Дональд Трамп согласился внести изменения в «соглашении о перемирии», что могло бы официально закончить Корейскую войну. В обмен на это, Трамп попросил о денуклеаризации КНДР.

«Президентобязался гарантировать, что мы изменим соглашение о перемирии, обеспечим гарантии безопасности, которые нужны председателю Киму", — цитирует «Интерфакс» госсекретарь Майк Помпео. При этом Помпео не уточнил, о каких изменениях идет речь, но сказал, что многие детали следует еще проработать.

Напомним, ранее стало известно, что США предъявили КНДР требования по 47 пунктам для денуклеаризации.