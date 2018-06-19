Трамп согласился официально закончить Корейскую войну в обмен на денуклеаризацию КНДР
Президент США Дональд Трамп согласился внести изменения в «соглашении о перемирии», что могло бы официально закончить Корейскую войну. В обмен на это, Трамп попросил о денуклеаризации КНДР.
«Президентобязался гарантировать, что мы изменим соглашение о перемирии, обеспечим гарантии безопасности, которые нужны председателю Киму", — цитирует «Интерфакс» госсекретарь Майк Помпео. При этом Помпео не уточнил, о каких изменениях идет речь, но сказал, что многие детали следует еще проработать.
Напомним, ранее стало известно, что США предъявили КНДР требования по 47 пунктам для денуклеаризации.ОбществоВласть
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