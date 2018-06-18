Путин сменил послов России в Португалии, Перу и на Кубе

Президент РФ Владимир Путин сменил полномочных послов России в Португалии, Перу и на Кубе.

Так, Михаила Камынина назначили чрезвычайным и полномочным послом РФ в Португалии, освободив его от аналогичной должности на Кубе и Багамских островах по совместительству.



Вместо него, послом на Кубе стал Андрей Гуськов, который ранее занимал должность в Перу. На место Гуськова назначили Игоря Романченко, сообщает ТАСС.

Ранее в Лиссабоне в возрасте 66 лет скончался посол России в Португалии Олег Белоус.