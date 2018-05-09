В Лиссабоне умер посол России в Португалии

В Лиссабоне в возрасте 66 лет скончался посол России в Португалии Олег Белоус. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы», — сказано в сообщении ведомства.

Олег Белоус родился в 1951 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений. Поступил на работу в МИД РФ в 1973 году, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В 1998 — 2001 годах работал постоянным представителем РФ при ОБСЕ. В 2001 — 2013 годах возглавлял Первый Европейский департамент. Затем работал послом России в Португалии.

Напомним, что в октябре прошлого года в возрасте 63 лет скончался постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Александр Горбань.