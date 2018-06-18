В «Рубине» появился новый тренер по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес

Тренерский штаб «Рубина» пополнил 35-летний испанский специалист по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, сообщает пресс-служба казанской команды.

Хавьер Нойя Сальсес родился 30 июня 1982 года. Окончил с отличием факультет «Научные исследования в области физической культуры и спорта» Мадридского политехнического института. Будучи студентом три года занимался физподготовкой игроков в юношеских командах «Хетафе». После защиты диплома трудился в клубах «Фуэнлабрада», «Мостолес», «Толедо» (все — Испания).

С 2010 по 2018 год работал тренером по физподготовке в московском «Спартаке» — сначала в дубле, затем в «Спартаке-2» и главной команде. 31 мая покинул столичный клуб по истечении срока контракта.

Чемпион России — 2016/17, обладатель Суперкубка России — 2017, победитель чемпионата ПФЛ (зона «Запад») в сезоне 2014/15. Автор книги «Предотвращение травм в футболе: спортивная медицина».

Хавьер Нойя Сальсес сменил в тренерском штабе соотечественника Хосе Пастора Верчили.