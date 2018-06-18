Шамиль Газизов объяснил отсутствие Игбуна на тренировке

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие лидера атак Сильвестра Игбуна на первой после отпуска тренировке «горожан», прошедшей 18 июня:



— У него некоторые семейные проблемы. Все под контролем. Он приедет, наверное, завтра и послезавтра будет на тренировке, — пояснил Газизов.

Сегодня на тренировке в полном объеме отработал соотечественник Сильвестра — Кехинде Фатаи. Помимо Слая в тренировочном процессе не участвовали игроки «Уфы», которые были задействованы в сборных своих стран.



Игбун стал лучшим бомбардиром ФК «Уфа» в завершившемся сезоне РФПЛ, забив семь мячей.

Сегодня «Уфа» подписала контракт на четыре года с молодым воспитанником питерского «Зенита» Данилом Круговым.

