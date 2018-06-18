ФК «Уфа» подписал молодого защитника Данила Кругового

ФК «Уфа» подписал молодого левого защитника Данила Кругового. Об этом было объявлено сегодня, 18 июня, на открытой тренировке уфимского клуба. Данил — воспитанник питерского «Зенита». В минувшем сезоне Круговой провел в составе «Зенита-2» в ФНЛ 23 матча, в которых забил один гол.

— В принципе, давно за ним наблюдаем, давно вели этого парня. Давно договорились о переходе, молчали. Некоторые специалисты уже знали, что он у нас. Что могу сказать по нему? Целеустремленный парень. Надеемся, что он будет прогрессировать и повторит путь многих наших ребят, которые хорошо о себе заявляют, — прокомментировал приобретение генеральный директор клуба Шамиль Газизов.