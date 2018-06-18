Прибыль банков РФ за пять месяцев снизилась на 19,3%
Прибыль банковского сектора по итогам января — мая 2018 года снизилась на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 527 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Банка России.
За январь — мая 2017 года прибыль банков РФ составляла 653 млрд рублей.
По итогам пяти месяцев 2018 года прибыль в размере 842 млрд рублей показали 350 кредитных организаций (66% от действовавших на 1 июня банков), убыток в 315 млрд рублей имели 169 кредитных организаций (32%).
Оставшиеся 2% кредитных организаций не предоставляют отчетность на ежемесячной основе, так как являются некоммерческими, пояснили в ЦБ РФ.
Ранее сообщалось, что банки России заработали суммарно 537 млрд рублей прибыли с января по апрель 2018 года.АналитикаЭкономикаБанки
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