Прибыль банков РФ за пять месяцев снизилась на 19,3%

Прибыль банковского сектора по итогам января — мая 2018 года снизилась на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 527 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Банка России.

За январь — мая 2017 года прибыль банков РФ составляла 653 млрд рублей.

По итогам пяти месяцев 2018 года прибыль в размере 842 млрд рублей показали 350 кредитных организаций (66% от действовавших на 1 июня банков), убыток в 315 млрд рублей имели 169 кредитных организаций (32%).

Оставшиеся 2% кредитных организаций не предоставляют отчетность на ежемесячной основе, так как являются некоммерческими, пояснили в ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что банки России заработали суммарно 537 млрд рублей прибыли с января по апрель 2018 года.