Швеция обыграла Южную Корею со счетом 1:0 в матче ЧМ-2018

Футболисты Швеции обыграли сборную Южной Кореи в первом туре группы F на чемпионате мира по футболу — 2018. Матч на стадионе в Нижнем Новгороде закончился со счетом 1:0.

Единственный мяч с пенальти на 65 минуте забил капитан шведов Андреас Гранквист.

Накануне сборная Германии уступила команде Мексики в матче первого тура группы F со счетом 0:1. В следующем туре 23 июня шведы сыграют с немцами, а южно-корейцы с мексиканцами.