Госдума 19 июля может рассмотреть законопроект о пенсионной реформе

Госдума РФ может рассмотреть в первом чтении проект закона о пенсионной реформе 19 июля. Об этом заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Возможно, это будет 19 июля. Такая дата обсуждается», — цитирует Исаева «РИА Новости».



Напомним, что 16 июня Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По словам главы Минтруда РФ Максима Топилина, пенсии после реформы вырастут на 8—10%.