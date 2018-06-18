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Совет директоров «Нижнекамскшины» возглавил Ильдар Гиздатуллин

16:15, 18.06.2018
Совет директоров «Нижнекамскшины» возглавил Ильдар Гиздатуллин
Фото: neftehim.tatneft.ru

Исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод» Ильдар Гиздатуллин стал председателем совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

Соответствующее решение принято 15 июня, говорится в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Напомним, чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» по итогам I квартала 2018 года выросла в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,3 млн рублей.

Промышленность Татарстан
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