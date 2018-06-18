Совет директоров «Нижнекамскшины» возглавил Ильдар Гиздатуллин
Исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод» Ильдар Гиздатуллин стал председателем совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
Соответствующее решение принято 15 июня, говорится в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Напомним, чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» по итогам I квартала 2018 года выросла в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,3 млн рублей.Промышленность Татарстан
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