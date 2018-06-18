Сборная Ирана по футболу прибудет в Казань на самолете «Грозный»

Сегодня в Казань для проведения матча ЧМ-2018 прилетит национальная сборная Ирана по футболу.

Ожидается, что команда прибудет на самолете «Боинг» 737-800 под названием «Грозный», названным в честь столицы Чечни. Ориентировочное время прибытия воздушного судна — 18.50.

Напомним, иранцы выйдут на поле против сборной Испании. Завтра команды проведут открытую тренировку для представителей СМИ. Поединок состоится на поле «Казань Арены» 20 июня, в 21.00.

Отметим, что за сборную Ирана выступает нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун, который пока не отметился голевыми действиями на чемпионате мира.