Сборная Ирана

Участие на чемпионатах мира

Сборная Ирана начала участвовать в отборочных турнирах к чемпионату мира в 1974-м году. Выйти в финальную часть соревнований им удалось в следующем цикле. В 1978-м году они разгромно проиграли голландцам (0:3) и перуанцам (1:4), поэтому ничья с Шотландией не помогла им пробиться дальше первого группового этапа. Следующее появление иранцев на турнире состоялось в 1998-м и 2006-х годах, где они не успели ничем запомниться.

Прошлый розыгрыш чемпионата мира был наиболее успешным для сборной Ирана. Несмотря на итоговый вылет сразу же после группового этапа, они провели неплохой матч с нигерийцами, почти отняли очки у Аргентины, пропустив от Месси лишь на добавленной минуте, но проигрыш в обоюдоострой игре с боснийцами поставил крест на их перспективах. В квалификации к нынешнему мундиалю иранцы были на голову сильнее всех своих соперников и одним из первых оформили себе путевки в Россию. Быстрее Ирана забронировать себе место смогли лишь хозяева и сборная Бразилии.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1978 3 0 1 2 2:8 4-е место в группе

1998 3 1 0 2 2:4 3-е место в группе

2006 3 0 1 2 2:6 4-е место в группе 2014 3 0 1 2 1:4 4-е место в группе Итого 12 1 3 8 7:22 -





Главный тренер и лучший игрок

Тренером, который впервые в истории сумел дважды подряд вывести сборную Ирана на чемпионат мира является португальский специалист Карлос Кейруш. Возглавляет он ее с 2011-го года, писал заявление об уходе в 2015-м, но в итоге остался и будем надеяться доработает до конца чемпионата мира. Специалист уже точно покинет свой пост после мундиаля, потому что принял предложение другой азиатской сборной — Узбекистана.

Лучшим игроком и главной звездой иранской сборной, безусловно, является Сердар Азмун. Если в Казани у него не так много поклонников, то в Иране его буквально боготворят. Количество подписчиков в соцсетях Азмуна достигает уровня Криштиану Роналду, что иногда, по мнению тренера «Рубина» Курбана Бердыева, приносит вред самому футболисту. Для Сердара этот чемпионат мира должен стать решающим в вопросе развития его карьеры и форвард, наверняка, приложит максимум усилий ради доказательства своего превосходства над другими восходящими звездами.

Ориентировочный состав: Бейраванд – Резаэян, Пурлигянджи, Монтазери, Мохаммади – Карими, Эззатоллахи, Джаханбахш, Дежага, Тареми – Азмун.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Правда с группой Ирану не сказать, что повезло. Вместе с иранцами в квартете В собраны чемпион Европы Португалия, чемпион мира-2012 Испания и один из лидеров Африки Марокко. Не сложилось у них и с тренировочной базой. Изначально, иранцы пытались договориться с Казанью, но в итоге не смогли сойтись в деталях. Выбор был остановлен на московской базе «Локомотива» — «Баковке», что немного сомнительно, если учесть, что на групповом этапе в столице они не сыграют. А вот до Казани, Саранска и Санкт-Петербурга добираться придется чуть больше времени, чем могло быть на деле.