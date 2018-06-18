Медведев назначил главу МЧС Зиничева председателем правкомиссии по ЧС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового главу МЧС Евгения Зиничева председателем правкомиссии по ЧС. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Включить в состав комиссии министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зиничева Е. Н. в качестве председателя комиссии», — сказано в документе.

Распоряжением также изменена должность состоящего в комиссии Александра Чуприяна. Он стал первым замглавы МЧС.

Напомним, что 18 мая главой МЧС в новом правительстве был назначен Евгений Зиничев. Он сменил на этом посту Владимира Пучкова, который возглавлял министерство с 21 мая 2012 года. Чуприян стал первым заместителем главы МЧС 4 июня.