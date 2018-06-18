Песков заявил, что говорить о позиции Путина по пенсионной реформе пока рано

Говорить о позиции президента России Владимира Путина по пенсионной реформе пока рано. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли глава государства внести поправки к законопроекту или наложить на него вето.

«Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой [пенсионной] реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту», — сказал он.

Песков отметил, что в обсуждении этого вопроса задействовано пока только правительство России, пишет ТАСС.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Комитет Госдумы РФ рассмотрит документ 18 июня.