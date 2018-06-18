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«Нафтогаз» обжаловал в в Апелляционном суде Швеции приостановку взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд

11:58, 18.06.2018
«Нафтогаз» обжаловал в в Апелляционном суде Швеции приостановку взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд
Фото: sv.wikipedia.org/Boris Chimit-Dorzhie

«Нафтогаз» обратился в Апелляционный суде Швеции для отмены приостановки процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» $2,6 млрд. Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

«Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража», — написал он в Facebook.

Ранее апелляционный суд шведского округа Свеа удовлетворил ходатайство «Газпрома» и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом» о транзите газа через территорию Украины.

ПромышленностьНефть
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