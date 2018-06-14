Суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» с «Нафтогазом»

Апелляционный суд шведского округа Свеа удовлетворил ходатайство «Газпрома» и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом» о транзите газа через территорию Украины.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании, «Нафтогаз» лишился оснований для ареста активов «Газпрома» за рубежом.

Уточняется, что решение апелляционного суда будет использовано «Газпромом» при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.

Ранее суд арестовал голландские активы «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG для выплат «Нафтогазу» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.