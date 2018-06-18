«Татагролизинг» выкупил имущество агрофирмы «ВАМИН Буа» за 46,2 млн рублей

АО «Татагролизинг» стало победителем торгов по продаже имущества ООО «Агрофирма «ВАМИН Буа».

Как сообщается на сайте Единого федерального реестра о банкротстве, «Татагролизинг» предложил за единственный лот 46,2 млн рублей. В него входят 3 86 единиц крупного рогатого скота, 40 единиц автотранспортных средств, 54 единиц самоходной техники, 193 единиц стройматериалов, 39 объектов недвижимости, право на один земельный, задолженность 57 дебиторов. Также в лот вошли товарно-материальные ценности: сельскохозяйственное оборудование (99 единиц), запчасти (962), продукты питания и семена (145), ремонтно-строительные материалы и инвентарь (361).

Ранее «Татагролизинг» приобрел на торгах имущество «Агрофирмы «Татарстан» за 46 млн рублей.