«Татагролизинг» приобрел на торгах имущество «Агрофирмы «Татарстан» за 46 млн рублей

АО «Татагролизинг» стало победителем в торгах по имуществу ООО «Агрофирма «Татарстан». Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По лоту № 1 с «Татагролизингом» заключен договор купли-продажи №1 от 13 июня 2018 года на сумму в 46,2 млн рублей. В него включены сельскохозяйственная техника, стройматериалы, 11 зданий, 90 земельных участков, сельскохозяйственных животных (лошади, коровы), говорится в сообщении.

Также в лот входят права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) на 349,2 млн рублей и прочие товарно-материальные ценности. При этом часть имущества «Агрофирмы «Татарстан» находилась в залоге у «Татагролизинга».

Напомним, что начальная стоимость лота составляла 289 миллионов рублей.