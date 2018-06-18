Китайские инвесторы планируют построить в Кирове завод по переработке леса

Бизнесмены из Китая хотят построить в Кирове завод глубокой переработки леса. Эти планы были озвучены на Лесном форуме, прошедшем на прошлой неделе в областной столице.

Компания «Гонконг Сюньши Груп Ко» уже подыскивает в регионе площадку для размещения своего предприятия. Как отметил председатель совета директоров компании Сюнь Юй Цай, речь идет о глубокой переработке леса — из хвойных пород и березового шпона.

«Мы находимся на стадии выбора площадки и надеемся, что власти помогут нам с этим, как и с вопросами законности размещения производства», — цитируют слова китайского инвестора издание IKirov.ru.

Потребность в сырье для переработки — около 100 тысяч куб. м. Конкретные детали проекта предприниматели планируют раскрыть властям Кирова уже в июле. Сумма предполагаемых вложений пока не называется.