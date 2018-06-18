На саранском «Биохимике» начнут производство новых антибиотиков

На саранском заводе «Биохимик» планируется в III квартале 2018 года начать промышленный выпуск трех видов антибактериальных препаратов — «Телаванцин», «Оритованцин» и «Рамопланин».



В феврале завод впервые в России начал выпуск антибиотика «Ванкомицин», передает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора предприятия Дмитрия Земскова.

«В стадии регистрации сейчас находятся три препарата — «Телаванцин», «Оритованцин» и «Рамопланин». Параллельно с этим идет их опытно-промышленное производство для того, чтобы к моменту получения регистрационных удостоверений можно было начать промышленный выпуск этих препаратов », — заявил Земсков.

По его словам, это произойдет к концу III квартала 2018 года. Кроме того, предприятие к тому времени получит регистрационное удостоверение на готовую форму «Ванкомицина» и сможет из собственной субстанции готовить лекарственные средства и поставлять их потребителям внутри России и в страны СНГ.

Ранее сообщалось, что на предприятии «Биохимик» проводится оптимизация производства. Под сокращения попадали 29 человек.