На саранском «Биохимике» подтвердили информацию о сокращениях

Саранское предприятие «Биохимик» действительно проводит сокращения. Пока под него попадают 29 человек.

Пресс-секретарь АО «Биохимик» Наталья Малышева подчеркнула, что предприятие не делает тайны из этих сокращений.

«В настоящее время у нас проходят мероприятия по оптимизации производственного процесса, то есть модернизация цехов и лабораторий, которая минимизирует участие человека», — приводит ее слова stolica-s.su.

При этом Малышева подчеркнула, что оптимизация производства повышает качество производства и снижает влияние на экологию.

Кроме того, новые высококвалифицированные кадры будут получать более высокую зарплату.