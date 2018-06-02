На саранском «Биохимике» подтвердили информацию о сокращениях
Саранское предприятие «Биохимик» действительно проводит сокращения. Пока под него попадают 29 человек.
Пресс-секретарь АО «Биохимик» Наталья Малышева подчеркнула, что предприятие не делает тайны из этих сокращений.
«В настоящее время у нас проходят мероприятия по оптимизации производственного процесса, то есть модернизация цехов и лабораторий, которая минимизирует участие человека», — приводит ее слова stolica-s.su.
При этом Малышева подчеркнула, что оптимизация производства повышает качество производства и снижает влияние на экологию.
Кроме того, новые высококвалифицированные кадры будут получать более высокую зарплату.Промышленность
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