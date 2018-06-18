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Российская рапиристка Дериглазова завоевала золото чемпионата Европы

02:32, 18.06.2018
Российская рапиристка Дериглазова завоевала золото чемпионата Европы
Фото: commons.wikimedia.org / Marie-Lan Nguyen

Россиянка Инна Дериглазова завоевала золото в соревнованиях рапиристок на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде.

В финале 28-летняя Дериглазова победила олимпийскую чемпионку и восьмикратную чемпионку мира итальянку Арианну Эрриго со счетом 15:9. Бронзовые медали завоевали итальянка Аличе Вольпи и полька Мартина Синорадзкая, передает ТАСС.

Россиянка Марта Мартьянова, выступающая от Татарстана, заняла шестое место. Светлана Трипапина стала 10-й, а Аделина Загидуллина из Башкирии — 14-й.

Золотая медаль Дериглазовой стала третьей для сборной России на чемпионате. В первый день турнира чемпионами Европы стали саблистка Софья Великая и рапирист Алексей Черемисинов.

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