Российская рапиристка Дериглазова завоевала золото чемпионата Европы

Россиянка Инна Дериглазова завоевала золото в соревнованиях рапиристок на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде.

В финале 28-летняя Дериглазова победила олимпийскую чемпионку и восьмикратную чемпионку мира итальянку Арианну Эрриго со счетом 15:9. Бронзовые медали завоевали итальянка Аличе Вольпи и полька Мартина Синорадзкая, передает ТАСС.

Россиянка Марта Мартьянова, выступающая от Татарстана, заняла шестое место. Светлана Трипапина стала 10-й, а Аделина Загидуллина из Башкирии — 14-й.

Золотая медаль Дериглазовой стала третьей для сборной России на чемпионате. В первый день турнира чемпионами Европы стали саблистка Софья Великая и рапирист Алексей Черемисинов.