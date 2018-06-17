Великая и Черемисинов стали чемпионами Европы по фехтованию

Россияне Софья Великая и Алексей Черемисинов завоевали золотые медали на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде.



Великая в финале со счетом 15:10 победила француженку Сесилию Бердер и стала 12-кратной чемпионкой Европы. Также в активе российской саблистки шесть серебряных и две бронзовые награды европейских первенств.



Также в первый день турнира золото выиграл российский рапирист Алексей Черемисинов. В финале он одержал победу над итальянцем Даниэле Гароццо со счетом 15:14 и стал трехкратным чемпионом Европы, передает ТАСС.



Чемпионат Европы в Нови-Саде продлится до 22 июня.



Отметим, что Башкирию на чемпионате Европы по фехтованию представляют Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова. От Татарстана в женской рапире выступит Марта Мартьянова.