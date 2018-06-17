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Обманутые дольщики вышли на пикет в Кирове

17:58, 17.06.2018
Обманутые дольщики вышли на пикет в Кирове
Фото: pixabay.com

В Кирове прошел пикет обманутых дольщиков. Согласованная акция состоялась у стен горадминистрации.

Мероприятие собрало около 20 человек. Среди них дольщики проблемных домов: ул. Горбуновой, 31, Слобода «Новое Сергеево», Орджоникидзе, 2б, Первый Гороховский пер., 21, ЖК «Тектон», ЖК «Виктория», пишет бизнес-портал «Навигатор».

Участники пикета с плакатами и транспарантами требовали от властей наказания виновных, а «не затягивания уголовных дел, достроить их дома». По словам организаторов акции, многие дольщики сейчас находятся в бедственном положении — некоторым даже негде жить.

Напомним, в Чувашии застройщик выплатил дольщикам 10 миллионов рублей.

ОбществоИнфраструктура Кировская область
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