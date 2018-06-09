В Чувашии застройщик выплатил дольщикам 10 миллионов рублей
В Чувашии строительная компания выплатила дольщикам долг за несвоевременную сдачу квартир. Его размер превысил 10 млн рублей.
Судебные приставы арестовали принадлежащие компании квартиры и нежилое здание, передает пресс-служба УФССП по Чувашии.
Также компания заплатила 1,5 млн исполнительского сбора за несвоевременное исполнение требований приставов.
Стоит отметить, что для иллюстрации сообщения в службе судебных приставов использовали снимок объекта ООО «Устра».Недвижимость
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