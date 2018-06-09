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В Чувашии застройщик выплатил дольщикам 10 миллионов рублей

12:41, 09.06.2018
В Чувашии застройщик выплатил дольщикам 10 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Чувашии строительная компания выплатила дольщикам долг за несвоевременную сдачу квартир. Его размер превысил 10 млн рублей.

Судебные приставы арестовали принадлежащие компании квартиры и нежилое здание, передает пресс-служба УФССП по Чувашии.

Также компания заплатила 1,5 млн исполнительского сбора за несвоевременное исполнение требований приставов.

Стоит отметить, что для иллюстрации сообщения в службе судебных приставов использовали снимок объекта ООО «Устра».

Недвижимость
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