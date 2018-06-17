Пермь ассоциируется у туристов с «Реальными пацанами» и «бешеным автобусом»

Фото: Дмитрий Овчинников / Реальное время

Город Пермь ассоциируется у жителей Приволжского округа с сериалом «Реальные пацаны» и катастрофами, среди которых пожар в «Хромой лошади», крушение «Боинга» и «бешеный автобус». Такие данные приводит социологическое агентство «СВОИ».

Согласно исследованию, треть респондентов заинтересовались бы историческими местами и музеями Прикамья. А каждый пятый опрошенный вспомнил о памятниках архитектуры и пермских театрах. Реже потенциальных гостей региона привлекают местные фестивали, объекты современного искусства и прикамская кухня, пишет «РБК-Пермь».

Стоит отметить, что многие продолжают путать Пермь с Пензой. Так, респонденты утверждают, что шоумен Павел Воля родился в Перми, а не в Пензе. Также респонденты говорят, что Пермь является родиной екатеринбургской команды КВН «Уральские пельмени».

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