Татарстан и Башкирия возглавили рейтинг регионов с самыми вкусными пирожками
Туристический сервис Tvil.ru составил рейтинг регионов с наиболее вкусными пирожками. Первое место занял Татарстан, который представлен эчпочмаком.
Рейтинг составлен на основе опроса туристов, и Казань набрала треть всех голосов, говорится на сайте.
Следом идет Уфа с бэлешом. Вместе с крымскими караимскими пирожками (кибинами) они забрали еще 20% голосов.
Таким образом, первые три места получили половину всех голосов туристов.
Карелии, где пекут калитки, достались еще 10% голосов. Тверская область получила 6% за грибной пирог — губник.
Отмечается, что туристы также хвалили осетинские пироги.Общество БашкортостанТатарстан
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