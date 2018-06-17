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Татарстан и Башкирия возглавили рейтинг регионов с самыми вкусными пирожками

13:06, 17.06.2018

Туристический сервис Tvil.ru составил рейтинг регионов с наиболее вкусными пирожками. Первое место занял Татарстан, который представлен эчпочмаком.

Рейтинг составлен на основе опроса туристов, и Казань набрала треть всех голосов, говорится на сайте.

Следом идет Уфа с бэлешом. Вместе с крымскими караимскими пирожками (кибинами) они забрали еще 20% голосов.

Таким образом, первые три места получили половину всех голосов туристов.

Карелии, где пекут калитки, достались еще 10% голосов. Тверская область получила 6% за грибной пирог — губник.

Отмечается, что туристы также хвалили осетинские пироги.

Общество БашкортостанТатарстан
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