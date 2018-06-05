В Центробанке заявили о снижении зарплат бюджетников после выборов

Аналитики Банка России зафиксировали весной 2018 года снижение зарплат российских бюджетников, которые повысились прежними майскими указами президента.

«В марте номинальная заработная плата «указников» перешла к снижению (минус 0,6% к предыдущему месяцу), что, вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат», — говорится в обзоре Банка России.

Отмечается, что всплеск роста в начале года частично был вызван различными единоразовыми перечислениями. В январе номинальные зарплаты россиян выросли на 13,4% (реальные — на 11%), в феврале — на 12,9% (10,5%).

Ранее Банк России спрогнозировал рост зарплаты бюджетников в 2018 году на 13—15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза.