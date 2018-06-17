На японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7 по семибалльной шкале, используемой в стране.

Как сообщает Главное метеорологическое управление Японии, инцидент зафиксирован на острове Хонсю на юге префектуры Гумма.

Эпицентр землетрясения находится на глубине 20 км под землей. В 11 префектурах, включая столичный регион, могли ощущаться подземные толчки.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Иране при землетрясении пострадали по меньшей мере 76 человек.