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В Иране при землетрясении пострадали по меньшей мере 76 человек

13:58, 02.05.2018

В результате землетрясения в юго-западной части Ирана пострадали 76 человек. Об этом заявил представитель организации чрезвычайных ситуаций Ирана Муджтаба Халиди.

«76 человек пострадали, некоторые из них получили лечение на месте, другие были доставлены в больницу «Шахид Бахшати», — цитирует его "РИА Новости".

По словам Халиди, в настоящее время врачи продолжают оказывать медицинскую помощь в городах, которые были затронуты землетрясением.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 07.08 по московскому времени к северо-западу от иранского города Ясудж.

Напомним, что 12 ноября 2017 года произошло землетрясение магнитудой 7,6 на границе Ирана и Ирака. Тогда число жертв превысило 500 человек.

Происшествия
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