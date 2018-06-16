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Соглашение о переименовании Македонии подпишут 17 июня в Греции

23:27, 16.06.2018
Соглашение о переименовании Македонии подпишут 17 июня в Греции
Фото: pixabay.com

Соглашение о новом названии Республики Македония будет подписано в воскресенье, 17 июня, в поселке Псарадес на севере Греции. Об этом сообщает греческий Генеральный секретариат по делам печати и информации.

Новым конституционным названием бывшей югославской республики Македония будет «Республика Северная Македония». Скопье внесет изменения в конституцию. Соглашение открывает стране путь к вступлению в НАТО и Евросоюз, передает "РИА Новости".

Напомним, 12 июня премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что Македонию переименуют в Республику Северная Македония. Позднее президент Македонии Георге Иванов отказался поставить под соглашением свою подпись заявив, что переименование противоречит конституции страны и не отвечает интересам государства.

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