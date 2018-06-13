Президент Македонии отказался переименовывать страну

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что решение заключить с Грецией договор о названии страны является личным решением премьер-министра Зорана Заева и министра иностранных дел Никола Димитрова.



Президент отказался поставить под соглашением свою подпись, передает «Курир». Он отмечает, что переименование противоречит конституции страны и не отвечает интересам государства.

Напомним, противоречия с Грецией мешают вступлению страны в Евросоюз. Однако, как отмечает Иванов, это не может быть оправданием для заключения такого договора.



Накануне премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что Македонию переименуют в Республику Северная Македония.