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Президент Македонии отказался переименовывать страну

23:21, 13.06.2018
Президент Македонии отказался переименовывать страну
Фото: pixabay.com

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что решение заключить с Грецией договор о названии страны является личным решением премьер-министра Зорана Заева и министра иностранных дел Никола Димитрова.

Президент отказался поставить под соглашением свою подпись, передает «Курир». Он отмечает, что переименование противоречит конституции страны и не отвечает интересам государства.

Напомним, противоречия с Грецией мешают вступлению страны в Евросоюз. Однако, как отмечает Иванов, это не может быть оправданием для заключения такого договора.

Накануне премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что Македонию переименуют в Республику Северная Македония.

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