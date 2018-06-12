Македонию переименуют в Северную Македонию
Республика Македония будет переименована в Республику Северная Македония. Об этом сообщил премьер-министр страны Зоран Заев.
«Мы достигли исторического соглашения, которое подтвердит македонскую культурную и этническую идентичность», — сказал он.
Как сообщает RT со ссылкой на Jutarnji, референдум по вопросу утверждения названия пройдет осенью.
Ранее сообщалось, что Заев выбрал новое конституционное имя для страны из трех названий — Горная, Северная и Новая Македония.Общество
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