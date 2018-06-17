Татарстан возглавил рейтинг субъектов РФ с самыми вкусными пирогами

Татарстан возглавил список российских регионов с самыми вкусными пирожками и пирогами. Об этом сообщил туристический сервис Tvil.ru после анализа отзывов туристов о кухне субъектов РФ.

Казань с эчпочмаком набрала 33% всех голосов туристов. За ней следует Башкортостан с бэлешем и Крым с караимскими пирожками (кибины), которым отдали по 20% голосов, говорится в исследовании.

Далее следуют Карелия, где пекут калитки (10%), и Тверская область с грибным пирогом (губником) — 6% голосов. В ходе соцопроса любители гастрономического туризма также отметили осетинские пироги.

Напомним, что в Казани к открытию чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года приготовили гигантский чак-чак весом более 4 тонн, который был признан самым большим в мире.