Казань заняла третье место в России по продажам Hyundai Creta

Казань заняла третье место среди городов-миллионников России по продажам Hyundai Creta за 5 месяцев 2018 года. В столице Татарстана было реализовано 455 автомобилей.

Необходимо отметить, что Hyundai Creta стал лидером рынка SUV во всех 15 крупнейших городах России. В Москве было продано 27 456 авто, в Санкт-Петербурге — 1 977 авто.

Также в первую десятку вошли Екатеринбург — 429 шт.; Нижний Новгород — 393 шт.; Уфа — 363 шт.; Самара — 323 шт.; Челябинск — 319 шт.; Ростов-на-Дону — 279 шт.; Новосибирск — 274 шт, передает «Автостат».

Кроме того, большим спросом у россиян пользуются Renault Duster и Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Niva и Toyota RAV4.

Напомним, что кроссовер Hyundai Creta стал самым популярным в России по итогам 2017 года.