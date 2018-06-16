Сборная Франции победила Австралию в матче ЧМ-2018 со счетом 2:1

Сборная Франции обыграла команду Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Встреча группы C прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу французов. В составе победителей мячи забили Антуан Гризманн (58-я минута, с пенальти) и Поль Погба (81). В составе австралийцев отличился Миле Единак (62, с пенальти).

Отметим, что на 55-й минуте уругвайский судья Андрес Кунья впервые на чемпионате мира назначил пенальти в ворота австралийцев после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Его реализовал французский нападающий Гризманн.

В следующем матче 21 июня сборная Франции сыграет с командой Перу, а сборная Австралии в этот день встретится с датчанами.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем отметил, что «стадион в Казани просто потрясающий».