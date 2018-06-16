Дидье Дешам: «Стадион в Казани просто потрясающий!»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданием от матча первого тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с командой Австралии, сообщает «Чемпионат».



Матч пройдет на стадионе «Казань Арена» 16 июня. Встреча станет самой ранней по времени начала на мундиале (13:00 по московскому времени).

«Все 23 моих игрока в полном порядке, стадион в Казани просто потрясающий! Мы играем в час дня по местному времени, нужно подстроиться. Из-за этого изменится распорядок дня, наше питание, но это не проблема», — цитирует Дешама официальный сайт ФИФА.