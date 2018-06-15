Депутаты Госдумы ожидают внесения проекта о пенсионной реформе 16 июня — Володин

Депутаты Госдумы ожидают внесения проекта о пенсионной реформе в нижнюю палату парламента 16 июня. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин.

«В Госдуме ожидают, что завтра, 16 июня, после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство РФ внесет в Государственную думу законопроект по пенсионной реформе», — цитирует его ТАСС.

Володин отметил, что Совет Госдумы собирается изучить данный вопрос 18 июня, после чего направит его в законодательные собрания регионов.

Ранее правительство одобрило законопроекты о повышении пенсионного возраста. Напомним, Кабмин предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

