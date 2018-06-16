Вездеход, созданный инженерами из Нижнего Новгорода и Набережных Челнов, прошел испытания на Севере

Вездеход «Русак», созданный учеными и инженерами Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) совместно с конструкторами завода механических трансмиссий из Набережных Челнов, успешно прошел испытания в Якутии и на Чукотке. Об этом сообщил заведующий научно-исследовательской лабораторией НГТУ Александр Блохин.

«Вездеход „Русак“ преодолел около 4 тысяч километров бездорожья от Якутска до самого северного города России – Певека — и успешно прошел испытания в период весенней распутицы. За время экспедиции в условиях Крайнего севера нам удалось проверить все системы машины и отработать различные способы преодоления препятствий: наш путь пролегал через горные хребты, болота, дороги с размокшим грунтом и снежную целину», — сказал он

Как пояснил индустриальный партнер проекта, председатель совета директоров группы компаний «КОМ» Василий Маньковский, вездеход, который тестировали в арктической зоне, создан в единственном экземпляре.

«Этого „Русака“ мы собрали в Набережных Челнах на заводе механических трансмиссий, где находится наше экспериментальное производство. Эта четырехосная машина будет дорабатываться, чтобы найти лучшее техническое решение», — сказал он.

Он добавил, что на предприятии разработали и другие варианты «Русака» — двухосную машину и гусеничную. Последнюю будут выпускать в Набережных Челнах, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ может представить вторую модель арктического вездехода в конце 2018 года.