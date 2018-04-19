КАМАЗ может представить вторую модель арктического вездехода в конце 2018 года

Вторую модель вездехода «КАМАЗ-Арктика» 8х8 планируется представить в конце 2018 года.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, машина будет оснащена силовым агрегатом Р6 и кабиной К5, а также автоматической коробкой передач. Максимальная скорость «КАМАЗ-Арктики» составит не более 50 км/ч, грузоподъемность 13 тонн.

Ранее сообщалось, что первую модель «КАМАЗ-Арктики» испытают в условиях Крайнего Севера уже в 2018 году.

