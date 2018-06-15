ФИФА выясняет причину низкой посещаемости стартового матча в Екатеринбурге на ЧМ-2018

ФИФА изучает вопрос, почему на матче группы «А» чемпионата мира Уругвай — Египет оказалось 6 тысяч свободных мест.

— Мы можем подтвердить, что официальная посещаемость на матче Египет — Уругвай в Екатеринбурге составляет 27 015 зрителей при вместимости стадиона — 33 061. Тот факт, что количество зрителей на матче отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА, — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

Уругвайцы с трудом обыграли египтян со счетом 1:0.

