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Сегодня в Татарстане местами дожди и до +18

05:31, 15.06.2018
Сегодня в Татарстане местами дожди и до +18
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 15 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. В восточных районах республики пройдут небольшие дожди.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +13°С до +18°С. В Казани днем ожидается от +14°С до +17°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +13°С до +16°С.

Общество Татарстан
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