Сегодня в Татарстане местами дожди и до +18

В пятницу, 15 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. В восточных районах республики пройдут небольшие дожди.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +13°С до +18°С. В Казани днем ожидается от +14°С до +17°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +13°С до +16°С.