Повышение пенсионного возраста принесет в бюджет около 1 триллиона рублей к 2024 году – Кудрин

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин оценил повышение пенсионного возраста принесет федеральному бюджету к 2024 году дополнительно около 1 трлн рублей.



При этом в первые годы повышение пенсионного возраста будет приносить в федеральный бюджет дополнительно более 100 млрд рублей, передает RNS.

«Потом это каждый год будет наращиваться. К 2024 примерно это будет, если в нынешних ценах говорить, примерно триллион рублей в год. Значительная часть, если не большая, пойдет на повышение пенсии, вот в чем дело», — заявил Кудрин.

Ранее правительство одобрило законопроекты о повышении пенсионного возраста, а также ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Напомним, что Кабмин предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.