Власти Удмуртии сообщили о потенциальном инвесторе для последнего в России завода по уничтожению химоружия
Власти Удмуртии сообщили, что нашли потенциального инвестора для перепрофилирования бывшего предприятия по уничтожению химоружия «Кизнер». Однако подробности раскрывать первый вице-премьер республики Александр Свинин не стал.
«Потенциального инвестора мы к площадке нашли. Дальше вопрос уже решения за собственником», — приводит слова чиновника «Интерфакс».
Свинин уточнил, что собственником объекта является Минпромторг РФ. Власти Удмуртии выстроили диалог с министерством, отметил он.
«Появится там Казанский пороховой завод — наверное, неплохо […] Появится кто-то другой, тоже неплохо, занятость будет, налоги», — сказал Свинин.
Напомним, что на объекты «Кизнера» планируется перенести Казанский пороховой завод. Точные сроки выезда предприятия из Казани не определены. Скорее всего, на строительство нового завода отведут «2—3 года».ПромышленностьОПК УдмуртияТатарстан
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