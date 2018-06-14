«Автодор» подписал контракт с американским форвардом Трэ Маклином

«Автодор» подписал американского форварда Трэ Маклина, сообщает пресс-служба саратовского клуба.



С 24-летним баскетболистом, в прошлом сезоне выступавшим за пермскую «Парму», саратовская команда заключила трудовое соглашение по схеме «1+1».

В 23 матчах Лиги ВТБ средняя статистика американского форварда составила 12,3 очка (40,2% трехочковые), 4,4 подбора, 1,7 результативные передачи и 1,2 перехвата за 24:04 минуты игрового времени.



— Во-первых, хочу поблагодарить президента «Автодора» Владимира Родионова за предоставленный мне шанс продолжить профессиональную карьеру. Я и моя семья очень рады этой возможности. Хорошо знаком с мощной поддержкой болельщиков в Саратове и желаю выигрывать с «Автодором». Мне не терпится побороться за чемпионство в Лиге ВТБ и европейских клубных соревнованиях. Также хотелось бы сказать спасибо своему бывшему клубу «Парме». Он всегда будет занимать особое место в моем сердце и сердцах моей семьи. Меня вдохновляет возможность играть вместе с таким талантливым баскетболистом, как Трэй Голден. Нас с ним объединяет стремление побеждать каждый раз, когда мы выходим на площадку, — сказал Маклин.

